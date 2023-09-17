Adana'dan buğdayın, zorlu bulgur olma yolculuğu Buğdaydan bulgur üretimi yoğun emek isteyen zorlu bir sürecin sonunda elde ediliyor. Adana'daki bulgur yapımını ise yörenin kadınları, püf noktalarını vererek anlattı.

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İHA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde buğday hasadının ardından kışlık bulgur için kazanlar kaynamaya başladı.

Sonbahar ile birlikte kışlık yiyeceklerini hazırlayan kadınlar bin bir emek vererek geleneksel hasatlarının ardından kazanda önce buğdayları kaynattılar, ardından kurumaya bıraktılar.

Kendileri üreterek kışlıklarını hazırlayan vatandaşların zorlu mesaisi başladı.

Yıkanıyor, temizleniyor

Bulgur yapılacak buğdayların önce iyi seçilerek, yıkanıp temizlenmesi gerekiyor.

Bakır kazanlarda kaynatılıyor

Buğdaylar sonra evlerin önüne konulan bakır kazanlarda kaynatılıyor. bu işlem hiç ara verilmeden sürekli bir şekilde yapılıyor.

Kurutuluyor

Daha sonra ise yerlere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Buğday hedik haline geliyor. bu süreç üç gün sürüyor.

Değirmenlere gönderiliyor

Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor.

Kendisi için yapan da var satan da

Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor, kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Geleneksel yöntemler hakim

Kırsal kesimde oldukça yaygın olan ve geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen bulgur kaynatma köylerde teknolojiden uzak doğal üretim ile hazırlanması dikkat çekiyor.

"Kış hazırlığımız yapıyoruz"

İstiklal Mahallesinde her yıl bulgur kaynattıklarını söyleyen Fatma Öztürk, kış hazırlıklarını şöyle anlattı:

Adana’nın en ücra köşesi olan Tufanbeyli’de yaşıyoruz. Kış hazırlığımız yapıyoruz. Biz burada hem kendimize hem de akrabalarımıza yardımcı oluyoruz. Hasat edilen buğdayı önce yıkıyor temizliyor, kaynatmaya başlıyoruz. Akşama kadar sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Pişince kurumaya bırakıyoruz. Buğday hedik haline geliyor. 3 gün de çadır ve hasırlarda kuruyor. Çok zahmetli oluyor. Temizlikten sonra değirmene gidiyor. Orada nasıl yemek istersek ona göre çektiriyoruz. Yemesi güzel ama yapması çok zahmetli bulgur kaynatmak çok zor oluyor.

"İyi bir yemek istiyorlarsa iyice seçilip kurutulacak"

Yarım asırdır bu işle uğraşan Hatice Araz ise kendisinin yarım asra yakındır bu işle uğraştığını belirterek şu şekilde bilgi verdi:

58 yaşındayım. 10 senesi çıkarırsak 48 yıldır bu işin içindeyim. Bu değirmene getiriyorlar ben de ona göre işimi yapıyorum. İyi bir yemek istiyorlarsa iyice seçip kurutacaklar. Ben de burada eski usul değirmenimde eleyeceğim. 230 TL'ye çekimi yapıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)