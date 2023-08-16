Adanalı esnaf Basra sıcaklarına dayanamadı: '3 gün çalışmayacağım' Kentte termometreler 49 dereceyi gösterdi. Fırıncılık yapan esnaf da sıcaklıklara dayanamayınca çareyi dükkanını 3 gün kapatıp denize gitmekte buldu.

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İHA

Türkiye, bu yıl da yüksek sıcaklıklarla mücadelesini sürdürüyor.

Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Özellikle Güney Doğu Bölgesi adeta kavruluyor.

Bu illerden biri de Adana...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sıcaklık, gölgede 42 derece olarak ölçüldü.

Park ve bahçelerdeki termometreler 49 dereceyi gördü.

Fırıncı dükkan kapattı

Hal böyle olunca birçok vatandaş evinden dışarı çıkmamaya başladı.

Kentte uzun yıllardır fırıncılık yapan 44 yaşındaki Ramazan Şeker ise dükkanının camına, ‘Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım Pazartesi, Salı ve Çarşamba kapalıyız.’ yazısını yazıp Mersin’e denize gitti.

"Yaptığı doğru bir şey"

Mahalle sakinlerinden Halil Bolat, “Yazıyı görünce çok şaşırdım. Gerçekten katılıyorum. Fırıncılara Allah yardım etsin. Yazın hava çok sıcak. Bence yaptığı doğru bir şey. Aslında 3 gün değil, 1 hafta da yapsa iyi olurdu. Kapatıp denize gitti.” dedi.

"Motosikletin lastiği yere yapışıyor"

Cumali Kara isimli moto kurye, “Şartlar zor, motosikletin lastiği yere yapışıyor. Sıcaklar dayanılmaz ama ekmek parası için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"3 günlüğüne kendime izin verdim"

Zekeriye Şeker ise plajdan video yollayarak, “11 yıldır fırıncılık yapmaktayım. Aşırı sıcaklara dayanamadım, bunaldım. Dışarı 50 derece, fırının içerisi bunun 2-3 katı. Herkesin kendisine izin vermesini isterim. Bende 3 günlüğüne kendime izin verdim ve denize çimmeye geldim.” diye konuştu.