Babasının maddi durumu olmaması üzerine sosyal medyadan bir hayırsevere video mesaj gönderen 8 yaşındaki Şifa, kapısına gelen sürprizle büyük bir sevinç yaşadı.

Adana'da simit satarak geçimini sağlayan Emrullah Yavuz'un kızı Şifa Yavuz (8), ailesinin durumu olmaması nedeniyle hayali olduğu bisiklet için çağrı yaptı.

Babasının telefonunu alan minik Şifa, kentte yüzlerce çocuğa yardım eden hayırsever Ogün Sever Okur’a ulaşmak için video çekti.

"Benim hiç bisikleti olmadı..."

Şifa, Okur'a şu sözlerle seslendi:

"Ogün ağabey, benim hiç bisikletim olmadı. Babam bana almadı. Babam simitçi, parası yok. Annem de almadı. Bisiklet çok istiyorum, bu benim hayalim."

Adanalı Şifa'nın bisiklet hayali gerçek oldu VİDEO







Pembe bisikletle kapısına gitti

İHA'nın haberine göre; Okur ise Şifa'nın bu mesajı üzerine harekete geçti. Ailenin adres bilgisini alan Okur, pembe bir bisiklet alarak Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’ne gitti. Kapıyı açtığı anda Okur’u ve bisikleti karşısında gören Şifa’nın mutluluğu gözlerinden okundu. Bisikletine binen Şifa, sokaklarda gönlünce eğlendi.