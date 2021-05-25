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- Adını yapılışından alan yöresel tat: Cimcik aşı çorbası tarifi
Adını yapılışından alan yöresel tat: Cimcik aşı çorbası tarifi
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, cimcik aşı çorbası yer aldı. İzleyiciler, cimcik aşı çorbası tarifini araştırmaya başladı. Peki cimcik aşı çorbası nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 25.05.2021 - 17:12
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, cimcik aşı çorbası yer aldı.
Cimcik aşı çorbasının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden cimcik aşı çorbası tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Adını, hamurun çimdiklenerek hazırlanmasından alan ve "hamur aşı" olarak da bilinen cimcik aşı çorbası, Kütahya'nın yöresel lezzetleri arasında yer alıyor. Bu çorba, kullanılan malzemeler bakımından ekonomik olarak da öne çıkıyor.
Peki cimcik aşı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, cimcik aşı çorbası tarifi...
CİMCİK AŞI ÇORBASI MALZEMELERİ
- 2 kepçe un
- 2 yumurta
- 1 kase yoğurt
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- Tuz
- 2 diş sarımsak
- İsteğe göre salça veya pul biber
CİMCİK AŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR? CİMCİK AŞI ÇORBASI TARİFİ
- Unu bir kaseye alın ve içine bir yumurta kırın.
- Biraz tuz ve su ile mantı hamuru gibi katı bir kıvamda yoğurun.
- Sonrasında hamuru 1 milimetre kalınlığında açın.
- Açtığınız hamuru 1,5 santimetre büyüklüğünde kareler şeklinde kesin.
- Bu küçük kareleri ortadan sıkıştırıp fiyonk şekline getirin.
- Bu esnada 1 litre suyu bir tencerede kaynatın.
- Biraz tuz ilave edip hazırladığınız hamuru içine atın.
- Hamurlar pişince altını kapatılıp 10-15 dakika tencere içinde bekletin.
- Daha sonra 1 kase yoğurt içine bir diş sarımsağı ezerek ilave edin ve yoğurdu iyice çırpın.
- Tenceredeki hamurları çıkarıp servis tabaklarına alın.
- Sarımsaklı yoğurdu hamurun üzerine dökerek iyice karıştırın.
- Bir tavada tereyağının yarısını eritilerek içine 1 yumurta kırın.
- Ardından yumurtayı çorbanın üzerine dökün.
- Yağın diğer yarısını da eriterek içine damak zevkinize göre salça veya pul biber koyun.
- Hazırladığınız sosu üstüne dökün. Afiyet olsun...
- Arzu ederseniz cimcik hamurunu kurutup daha sonra da tüketebilirsiniz.