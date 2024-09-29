Adıyaman Havalimanı'nda gerçeğini aratmayan uçak düşme tatbikatı Adıyaman Havalimanı'nda gerçekleştirilen acil durum tatbikatında, iniş yaptığı sırada yanmaya başlayan uçaktaki yolcular, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat kameralara yansıdı.

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İHA

İtfaiye ekiplerinin acil durumlarda yapılması gerekenleri tekrar ettiği tatbikat çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Adıyaman'da düzenlenen tatbikatın müdahale anları, adeta nefes kesti.

Her yıl düzenlenen geniş katılımlı acil durum tatbikatı çerçevesinde Adıyaman Havalimanı'na inmek üzere olan bir yolcu uçağı senaryo gereği pist alanı yakınlarına düştü.

YANAN DEV MAKET UÇAĞA MÜDAHALE ETTİLER

Tatbikat için hazırlanan dev uçak maketi, bir anda ateş topuna döndü. Enkaz bölgesine ise çok sayıda itfaiye ekipleri, acil sağlık ekipleri ve havalimanı görevlileri sevk edildi.

TATBİKAT GERÇEĞİNİ ARATMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki motoru ve kanatları alev alan uçağa köpüklü su sıktı.

Söndürülen yangın sonrasında yine itfaiye ekipleri tarafından uçak içerisinde bulunan yolcular ve mürettebat tek tek bulundukları yerden çıkarıldı.

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SONLANDIRILDI

Senaryo gereği yaralananlar olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastanelere sevk edildi.

Gerçekleştirilen tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)