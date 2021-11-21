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    Adıyaman'da çamur havuzuna düşen kurt kurtarıldı

    Kahta ilçesi Bölükyayla beldesinde petrol sondaj alanında bulunan çamur havuzuna düşen kurt ekipler tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 21.11.2021 - 02:09
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    Adıyaman'da çamur havuzuna düşen kurt kurtarıldı

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Türkiye Petrolleri Bogazkaya bölgesinde bulunan sondaj kuyularının bulunduğu çamur havuzuna kurt düştü.

    SU İÇMEK İSTERKEN MAHSUR KALDI

    Etrafı tel örgüyle çevrili 500 metrekarelik çamur havuzunun yüzeyinde bulunan su geçirmez naylonda biriken suyu içmek için havuza giren kurt bir daha çıkamadı.

    KURDU KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLUNDU

    Türkiye Petrolleri çalışanları kurdun saldırma ihtimali nedeniyle havuzdan çıkartma girişiminde bulunmadı. Bunun üzerine Bölükyayla Belediyesi ekiplerine bilgi verildi.

    Adıyaman da çamur havuzuna düşen kurt kurtarıldı #1

    KURTARILIP DOĞAYA BIRAKILDI

    Belediye ekipleri kaygan zemin nedeniyle havuza halattan tutunarak indi. İki görevli ilk olarak su içerisindeki kurdun başına ip geçirerek ağzını bağladı. Daha sonra kurt havuzun dışına çıkartıldı. Kurdun ağzını bağlayan ip çözülerek doğaya bırakıldı.

    Adıyaman da çamur havuzuna düşen kurt kurtarıldı #2

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