Adıyaman'da çamur havuzuna düşen kurt kurtarıldı

Kahta ilçesi Bölükyayla beldesinde petrol sondaj alanında bulunan çamur havuzuna düşen kurt ekipler tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Türkiye Petrolleri Bogazkaya bölgesinde bulunan sondaj kuyularının bulunduğu çamur havuzuna kurt düştü.

SU İÇMEK İSTERKEN MAHSUR KALDI

Etrafı tel örgüyle çevrili 500 metrekarelik çamur havuzunun yüzeyinde bulunan su geçirmez naylonda biriken suyu içmek için havuza giren kurt bir daha çıkamadı.

KURDU KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLUNDU

Türkiye Petrolleri çalışanları kurdun saldırma ihtimali nedeniyle havuzdan çıkartma girişiminde bulunmadı. Bunun üzerine Bölükyayla Belediyesi ekiplerine bilgi verildi.

KURTARILIP DOĞAYA BIRAKILDI

Belediye ekipleri kaygan zemin nedeniyle havuza halattan tutunarak indi. İki görevli ilk olarak su içerisindeki kurdun başına ip geçirerek ağzını bağladı. Daha sonra kurt havuzun dışına çıkartıldı. Kurdun ağzını bağlayan ip çözülerek doğaya bırakıldı.