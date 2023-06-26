İHA
Binlerce yapının yıkıldığı ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin izleri silinmeye çalışılıyor.
Enkazlar bir taraftan temizlenirken, diğer taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Yıkılan ve enkazı temizlenen binaların yerlerinde şimdi bitkiler yetişiyor.
Adıyaman Atatürk Caddesi üzerinde bulunan enkazda filizlenen kabak ürün verirken, Gölbaşı Caddesi üzerindeki enkazda ise onlarca ayçiçeği açtı.
Enkazlarda mısırdan güle, incir fidanından üzüm fidanına kadar birçok ürün yetişti.
İnsanlara umut oldu
Enkazlarda birbirinden farklı bitkiler boy göstermeye başladı. Vatandaşlar, depremde Adıyaman’ın büyük kayıplar yaşadığını, ancak bu enkazlarda çıkan bitkilerin insanlara umudu gösterdiğini ifade etti.