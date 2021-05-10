Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılanı, bir vatandaş çıplak elle çıkarttı.

Adıyaman Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir personelin otomobilinin motor kısmına yılan girdi.

Aracını temizlemek için motor kaputunu açtığında yılanı fark eden otomobil sahibi, yılanı çıkartması için itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İTFAİYE ÇIKARAMADI

İtfaiye ekipleri yılanı gizlendiği yerden çıkartmak istedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine ilçede yılanları çıplak elle yakaladığı bilinen Cuma Uzun ve Yunus Ede’ye bilgi verildi.

Otomobilin motor kaputunu açan Uzun ve Ede, yılanı gizlendiği yerden çıkartmak için çalışma başlattı.

KAFASINDAN TUTUP ÇIKARDI

Yunus Ede, yılanı kafasından tutarak gizlendiği yerden çekerek çıkarttı. Yaklaşık yarım metre uzunluğundaki yılan, zarar görmeden çıkartılarak bidona koyuldu.

Yılan daha sonra doğaya salındı.

Adıyaman'da motordaki yılanı kafasından yakaladı VİDEO





