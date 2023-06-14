Adıyaman'da oyun oynayan çocuklar enkazda altın buldu Asrın felaketinden etkilenen Adıyaman'da bir grup çocuk, tesadüfen buldukları 3 çeyrek, 2 yarım altını polise teslim etti

İHA

Adıyaman'ın merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı mahallede ikamet eden Tayyip Çınar, Gazi Ekici ve Çınar Işık isimli çocuklar enkazı kaldırılan binanın boş alanında oynarken Tayyip Çınar, ayağının demire takılması sonucu yere düştü.

Yerde peçeteye bir şeyin sarılı olduğunu fark eden çocuklar peçeteyi açtıklarında altınları gördü.

Çocuklar peçetede bulunan 3 çeyrek, 2 yarım altını alarak mahallenin fırınına götürdü.

Polise verdiler

Fırında çalışanlar durumu polise bildirdi. Çocuklar, ihbar yerine olay yerine gelen polislere altınları teslim etti.

"Kırmızı kurdele gördüm"

Tayyip Çınar isimli çocuk, "Biz burada ilerlerken benim ayağım takıldı ben düştüm. Yerde peçete ve içinde bir tane kırmızı kurdele gördüm. Arkadaşlarıma, ‘bir bakar mısınız’ dedim. Peçeteyi açtığımızda 2 tane yarım, 3 tane çeyrek altın çıktı." ifadeleri kullandı.

Gazi Ekici ise "Peçetenin içini açtık, altınları gördük. Altınları alan arkadaşımızdan alarak fırına gittik.” dedi.

Çınar Işık ise “Fırına götürdükten sonra onlar polisi aradı, polis abiler geldiler, biz de altınları onlara teslim ettik.” ifadelerini kullandı.