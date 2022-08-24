AFAD 11 İLİ UYARDI! İşte son hava tahminleri

AFAD 11 ili ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından, günlerdir sağanak yağış konusunda peş peşe uyarılar yapılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın resmi hesaplarından yapılan açıklamalarda, vatandaşların dikkatli olması istenildi.

3 gün sürecek olan yağışlarla ilgili AFAD, özellikle 11 ili uyardı.

AFAD tarafından yapılan uyarıda; ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

11 ile uyarı

AFAD, 23-24 Ağustos tarihinde Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa illeri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.