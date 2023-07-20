Afyonkarahisar'da annesi 28 Şubat'ta okuyamadı, oğlu YKS birincisi oldu Annesi başörtüsü dayatmasından dolayı okuyamayan Afyonkarahisarlı genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda eşit ağırlık alanında Türkiye birincisi olarak ailesinin yarım kalan hayallerini yerine getirecek.

İHA

Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat dönemi...

Binlerce genç kızın okuma hayallerini yarıda bırakan gündem geride kaldı.

28 Şubat sürecinde annesi başörtüsü dayatmasından dolayı kazandığı üniversiteye gidemeyen Afyonkarahisarlı anne Mine Ekici'nin oğlu Emre Ekici, annesini gururlandırdı.

YKS eşit ağırlık alanında Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Emre Ekici, Türkiye birincisi olurken sayısal alanda ise Türkiye 50.’ncisi oldu.

Basın toplantısı gerçekleştirerek başarısının sırrını anlatan Ekici, birinci olduğunu çevresinden öğrendiğini ifade etti.

"Çevremdekiler birinci olduğumu söyledi"

Ekici, şöyle konuştu:

Eşit ağırlıkta Türkiye birincisi, sayısal alanda Türkiye 50’incisi oldum. Son 1 yıllık çalışmamım etkisi oldu. Geçmişten gele birikimimle sınavda başarılı oldum. Arkadaşlarımındı başarımda etkisi oldu.



Aileme de çok teşekkür ediyorum. Türk gençliği olarak ülkemizi zor durumlardan çıkarıp, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için uğraşacağız. Benim haberim yoktu, çevremdekiler birinci olduğumu söyledi, çok şaşırtıcı oldu, çünkü birincilik beklemiyordum.



Sayısaldan tercih yapmayı düşünüyorum, henüz tercih konusunda kararsızım, meslek olarak ne istediğim konusunda net bir fikrim yok.

"Birincilik eşime nasip oldu ben de ikinci oldum"

Ekici’nin babası Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yakup Ekici, oğlunun başarısından büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

Ekici, şunları söyledi:

20 yıllık meslek hayatımda ahlaklı öğrenciler yetiştirme gayreti içerisinde olurken, kendi çocuklarımı da aynı şekilde yetiştirme çabası içerisinde oldum. İnşallah vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olarak yoluna devam eder.



Eşim Mine Ekici ile aynı lisedeydik, 1999 yılında İmam Hatip Lisesi’nden birlikte mezun olduk. Okul birinciliği için yarışırken tanıştık.



Birincilik eşime nasip oldu ben de ikinci oldum. Sonra da Allah nasip etti ve evlendik. Yani birincilik bizde kaldı. Oğlum birinci olarak annesinin birinciliğini taçlandırdı.

"Oğlum vicdanı, ahlakı ve zekasıyla bize hiçbir zaman üzmedi"

Anne Mine Ekici ise, oğlunun başarısından büyük bir gurur duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

Anne oğlumun derece almasını bekliyordum, ama olmazsa üzülür diye söyleyemiyordum. Çok mutluyum ve gururluyum. Oğlum vicdanı, ahlakı ve zekasıyla bize hiçbir zaman üzmedi. Oğlum beni gerçekten çok mutlu etti.

İkna odaları gibi dayatmalardan dolayı okuyamadı

Öte yandan, anne Mine Ekici’nim 1999 yılında katsayı engeline rağmen Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandığı, ancak 28 Şubat sürecindeki başörtüsü ve ikna odaları gibi dayatmalardan dolayı okula kabul edilmeyeceği korkusu ile gidemediği ortaya çıktı.

Ancak okuma azminden vazgeçmeyen anne Ekici’nin daha sonra ilahiyat fakültesini bitirdiği belirtildi.