Afyonkarahisar'da çiçek açan haşhaş tarlaları hayran bıraktı Haşhaş üretimi ile Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar’da çiçek açan haşhaş tarlaları görüntüsü ile görsel bir şölen oluşturdu.

İHA

Afyonkarahisar merkezi ile birlikte Sandıklı, Bolvadin, Çay, Çobanlar gibi daha birçok ilçedeki tarlalarda ekilen haşhaşlar çiçek açtı.

Sandıklı’nın Oda köyünde bulunan ve yaklaşık 4 bin metrekarelik tarlada haşhaş, gelincik ve yaban çiçekleri birlikte açtı.

Haşhaşın beyaz, gelinciğin kırmızı ve yaban çiçeğinin mor çiçekleri görsel şölen oluşturdu.

Tarlada fotoğraf severler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu an için 3 yıl bekledik"

Amatör Doğa Fotoğrafçısı Asım Yıldız, şunları söyledi:

Bu ortamda fotoğraf çekebilmek için 3 yıldır bekledik. Renklerin bu arada buluşması ender bir zaman. Harika bir manzara diyelim. Bizim gibi çevreden fotoğraf çekmeye çok gelen oluyor. Güzel kareler yakalanıyor. Belki tarla sahibi için iyi bir şey değil tabi ki ama bizim gibi fotoğraf severler için bulunmaz nimet. Tarla içeresinde gelincikler, beyaz haşhaşın çiçekleri, bazı yerlerinde mor haşhaşımızda var.

Drone ile görüntülenen tarlalar ise yerden olduğu gibi havadan da eşsiz bir manzara oluşturdu.