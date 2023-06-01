Afyonkarahisar'da köy imamından örnek proje Sandıklı'da bir köy imamı, çocukları namaza ve camiye yönlendirmek için ‘cami market ve oyun alanı’ kurdu.

İHA

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Ekinhisar Camii imamı Ali Günel, köydeki çocukların camiye gelmelerini ve namaz kılmaya alışmaları için cami market ve oyun salonu açtı.

Çocuklara hayırsever vatandaşların desteğiyle başlatılan çalışmayla Günel, namaz vakitleri öncesi camiye gelen çocukları kapıda karşılıyor.

Namaz sonrası çocuklar, içerisinde çikolata, meyve suyu ve bisküvi bulunan ve adına cami market konulan dolabın yanına gelerek buradan diledikleri yiyeceği alıyorlar.

Çocuklar daha sonra imam Ali Günel ile birlikte cami karşısında bulunan oyun salonuna giderek, masa tenisi, playstation ve langırt oyunu oynuyorlar.

"Değerlerimizi aşılamak istedik"

Ali Günel, 4 yıldır görev yaptığını belirterek şunları söyledi:

Görevimiz boyunca geleceğimiz olan çocuklarımızı camimize çekmek için bir proje yapalım. Bir etkinlik yapalım diye düşündük. Çocuklarımızın daha çok marketten satılan yiyeceklere aşina oldukları için camimize bir market açalım istedik. Bu markette köylümüz ve cemaatimizin katkıları ile birçok şey bulundurduk. Milli ve manevi değerlerimizi aşılamak için. Bunun yanında çocuklarımız için içeresinde masa tenisi, langırt, PlayStation gibi oyun salonu da kurduk.

"Camiyi sevdiriyor"

Camiye gelerek namaz kılan ve Kur’an-ı Kerim kursuna başlayan 9 yaşındaki Mustafa Berk Yolcu isimli çocuk ise uygulamadan gayet memnun olduklarını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

Biz buraya namaz kılmak için geliyoruz. Hocamızı çok seviyoruz. Çünkü o bize Kur’an-ı Kerim’i her şeyi öğretiyor. Camiyi sevdiriyor. Biz de camiyi severek buraya geliyoruz.

Köy sakinleri ise uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ederek, kendilerinin projeye destek olduklarını belirtti.