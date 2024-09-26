Ağrı Dağı'nda görüntülendi: Dorukların benekli meleği Ağrı Dağı'nda, "dorukların benekli meleği" olarak adlandırılan benekli kelebek türü görüntülendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, sürüngenler ve kemirgenlerin yanı sıra pek çok kelebek türüne de doğal yaşam alanı sunuyor. Özellikle yüksek rakımlarda yaşamını sürdüren ve "dorukların benekli meleği" olarak adlandırılan benekli kelebek, dağın 4 bin 200 metrelik yüksekliğinde, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Yaban hayatı uzmanı Mete Türkoğlu, bu nadir kelebek türünün elde edilen kayıtlarının, Iğdır için bir ilk olduğunu ve bölgenin biyolojik envanterine dahil edildiğini ifade etti.

AĞRI DAĞI, YABAN HAYATININ ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN

Yaban hayatı uzmanı Mete Türkoğlu, bu kelebek türünün yüksek rakımlarda yaşam sürmesinden dolayı "dorukların benekli meleği" olarak adlandırıldığını belirtti. Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu kelebek, ülkemizde genellikle 1500 ile 3500 metre arasında görülen önemli bir türdür. Ancak Ağrı Dağı'nın 4200 metrelik zirvesinde rastlanmış olması, hem dağın hem de Iğdır’ın biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir envanter kaydı niteliğindedir. Bu durum, Ağrı Dağı'nın yaban hayatı açısından ne denli kritik bir merkez olduğunun somut bir göstergesidir. Bölge, yaban hayatının kalbi sayılabilecek öneme sahiptir.

Türkoğlu, Türkiye’de kelebekler üzerine araştırma yapan akademisyenler ve gönüllülerin sıklıkla bu bölgeye geldiğini vurgulayarak, şu bilgileri ekledi:

Dorukların benekli meleği olarak bilinen bu kelebek türünün Ağrı Dağı’nda varlığını sürdürmesi, dağın zengin bitki örtüsünden kaynaklanıyor. Özellikle taşlık ve açık arazilerde yaşamayı tercih eden bu tür, lahana ve hardal gibi bitkilerle besleniyor. Ağrı Dağı’nda bu bitkilerin bulunması, hem kelebekler hem de diğer yaban hayvanları için uygun bir yaşam ortamı yaratıyor.