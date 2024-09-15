İHA

Emekli polis memuru Mahmut Dilmen, şimdi Ordu’dan Ağrı’ya gezici arıcı olarak faaliyet gösteriyor.

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Yoldüzü köyünde arıcılık yapan Dilmen, her akşam arıcılık yaptığı bölgeye gelen tilkileri elleriyle besliyor.

Tilkiler ise Dilmen'in verdiği yiyeceklerle karnını doyurduktan sonra doğal ortamlarına geri dönüyor.

İKİ TİLKİ HER AKŞAM ARI KOVANLARININ YANINA GELİYOR

Arı kovanlarının aralarına gelen 2 tilki, emekli polis memuru Dilmen’in verdiği yemekleri yedikten sonra tekrar doğal alanına dönüyor.

"HAYVANLAR BİZDEN ÇEKİNMİYOR"

Tilkiyi elleriyle besleyen Dilmen, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

Ordu’dan her yıl mayıs ayının 10’unda Ağrı’nın Yukarı Yoldüzü köyüne geliyoruz. Arı ile birlikte yaklaşık olarak burada 4 ay gibi bir zaman kalıyoruz. Burada biz geldikten sonra yaklaşık 2 aydır 2 tilki geliyor buraya. Biz de her akşam tilkileri, kendi yediklerimizden, arta kalanlardan ellerimizle besliyoruz. Burada hayvanlar bizden çekinmiyor.