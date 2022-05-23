Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri devam ediyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları, 6 Mayıs 2022 tarihinde açıklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu, 20 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla bakanlığın internet sitesinden yayınlandı. Ayrıca adayların 20 tercih hakkına sahip olduğu bildirildi.

Sınavda asil olarak tercih hakkı kazanan adayların tercih işlemleri, 27 Mayıs 2022 Cuma gününe kadar devam edecek.

Henüz personel alımı için tercihte bulunamayan adaylar, Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor.

Peki 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte tercih kılavuzu ve başvuru ekranı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 sözleşmeli personel alımı tercih başvuruları, 20-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://personel.aile.gov.tr/ adresi üzerinden e-posta ve şifre bilgileri girildikten sonra yapılabilecek.

Adaylar, en fazla 20 tercih yapabilecek olup ayrıca tercihlerine yerleşememesi halinde 20 tercih dışında boş kalan yerlere tercih dışı sistem tarafından yerleştirmeyi isteyip istemediğini belirtebileceklerdir.

Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleşen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.

Adaylar, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda sistem tarafından yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar için atamaya esas istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

Not: 1- Adayların Kariyer kapısı üzerinden bildirilen cep telefonlarına kullanıcı adı ve şifresi gönderilmektedir.

2- Adayların Kariyer kapısı üzerinden bildirilen e-posta ve cep telefon bilgilerinde değişiklik olması halinde aşağıda yer alan irtibat telefonlarını aramak suretiyle bilgilerini güncelleyebilecektir.



