Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Çocuk Kampı" düzenleyecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk bakım kuruluşlarındaki kalite standartlarının artırılması amacıyla bir kamp düzenleneceğini açıkladı.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk bakım kuruluşları için harekete geçti.

Buradaki standartları yükseltmek isteyen bakanlık, 26-30 Ağustos arasında "Çocuk Kampı" düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep'teki kampta, kuruluş bakımı hizmetinden yararlanan çocukların görüşlerinin alınacağı ve sunulan hizmetlerin son durumunun değerlendirileceği de belirtildi.

UYGULANACAK OLAN HİZMETLER PLANLANACAK

Kampa, çocuk bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan çocukların yanı sıra bakım personeli, meslek elemanı, geçmişte kurum bakımından yararlanmış yetişkin rol modeller ile bakanlık personelinin katılacağı ifade edilen açıklamada, "Çocuk bakım kuruluşlarında kalite standartlarının iyileştirilmesi ve çocuk dostu bir anlayış ile hizmetlerin yürütülerek aidiyet duygusunun geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen kampta, ileride uygulanacak olan hizmetlerin planlaması yapılacak." bilgisi verildi.

"ÇOCUKLAR BİR ARAYA GELECEK. BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMINDA BULUNACAK"

Açıklamada, dünyada kuruluş bakımı hizmeti veren ve az sayıda ülkenin uyguladığı bir yöntemin de bu kampta hayata geçirileceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

Bu doğrultuda ülkemizde bakım hizmetlerinin sunumuna katkı sağlaması amacıyla kuruluş bakımı hizmetinden yararlanan çocukların görüşleri alınacak ve halihazırda aldıkları hizmetin son durumu değerlendirilecek.



Aynı zamanda kampta kurum bakımı hizmetinden yararlanmış yetişkin rol model kişiler ile koruma ve bakım altında olan çocuklar bir araya gelerek bilgi-deneyim paylaşımında bulunacak.



Çocukların çeşitli sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerden yararlanacağı kampta ayrıca bakım personelinin ve meslek elemanlarının gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla süper vizyon ve çeşitli eğitimler de verilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)