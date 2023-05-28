AK Parti heyeti Bilecik’te afet bölgesinde
İHA

Dün etkisini gösteren sağanak sonrası oluşan afetleri yerinde incelemek için yetkilileri Bilecik’te incelemelerde bulundu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle yaşanmıştı.

Yaşanan sel sonucunda bazı evleri su bastı ve ekili araziler zarara uğradı.

Çöken bir ağılda 15 hayvan birden telef oldu.

Yerinde inceleme yapıldı

Bu durum ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Milletvekili Halil Eldemir olay yerlerinde inceleme yaptı.

AK Parti heyeti afet bölgesine gitti #1

Heyet ilk olarak Kovalıca köyüne gitti

İlk olarak selin vurduğu Kovalıca köyünü giden heyet, AFAD, İl ve İlçe Özel İdaresi yetkilileri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirdi.