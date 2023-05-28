AK Parti heyeti Bilecik’te afet bölgesinde Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sağanak nedeni ile sel meydana geldi. Yaşanan hasarı yetkililer yerinde inceledi.

İHA

Dün etkisini gösteren sağanak yağış sonrası oluşan afetleri yerinde incelemek için AK Parti yetkilileri Bilecik’te incelemelerde bulundu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle sel yaşanmıştı.

Yaşanan sel sonucunda bazı evleri su bastı ve ekili araziler zarara uğradı.

Çöken bir ağılda 15 hayvan birden telef oldu.

Yerinde inceleme yapıldı

Bu durum ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Milletvekili Halil Eldemir olay yerlerinde inceleme yaptı.

Heyet ilk olarak Kovalıca köyüne gitti

İlk olarak selin vurduğu Kovalıca köyünü giden heyet, AFAD, İl ve İlçe Özel İdaresi yetkilileri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirdi.