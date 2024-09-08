Alanya'da vatandaşların deniz keyfi Alanya ilçesinde, tarihi Kızılkule önünde bulunan plajda güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaptı.

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İHA

Alanya'nın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu tatilcilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu defa Alanya'ya gelenler, tarihi Kızılkule ve Alanya Tersanesi’nin gölgesinde deniz keyfi yaptı.

Hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 66 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilenler, renkli görüntüler oluşturdu.

TATİLCİLER EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Tatilciler, hem deniz hem de güneşin tadını çıkarırken, plajda yapılan çeşitli etkinliklerle de eğlenceli anlar yaşadı.

Alanya'nın eşsiz manzarası eşliğinde, denizin keyfini çıkaranlar, güzel hatıralarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)