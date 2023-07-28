Amasya'da sıcaktan bunalan demir doğrama ustası, serinlemenin formülünü buldu Bir yandan yaptığı işin yakıcılığı diğer yandan kavurucu sıcaktan bunalan demir doğrama ustası, serinlemek için kendisini tazyikli santrifüj fiş suyun altına soktu.

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İHA

Hava sıcaklarından bunalan ve ağır işlerde çalışanların serinlemek için başvurduğu çözümlerden birisi de Amasya’daki sanayi esnafından geldi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Amasya’nın Taşova Küçük Sanayi’nde kavurucu sıcakların etkisindeki demir doğrama ustası Mehmet Yıldız, hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı çalışırken zor anlar yaşadı.

Yıldız, kavurucu sıcaklara karşı ilginç bir çözüm buldu; komşusu mermer atölyesi ve oto yıkamacıların su sisteminden faydalanarak kendisini serinletti.

Santrifüj fiş suyu oto yıkamanın tazyikli suyu ile birleştirdi

Mermer dükkanı içinde bulunan santrifüj fiş suyu ve yan tarafta bulunan oto yıkamanın tazyikli suyuyla serinleyerek yıkandı.

Hem sıcak hem yaptığı işin ısısı yaktı

Usta Mehmet Yıldız, kavurucu sıcaklarda yaptığı işin yakıcı bir iş olduğunu ayrıca güneşin etkisiyle yandığını, serin suyun altına girdiğinde üşüdüğünü söyledi.

"İşimi zevkle yapıyorum"

Demir doğrama ustası Mehmet Yıldız, işini zevkle yaptığını ancak sıcaklarda bunaldığını şöyle anlattı:

Demir doğrama işi severe yaptığım için zor değil de bugünlerdeki havaların sıcak olması nedeniyle, 40-45 dereceye varmasından dolayı işimizde malum kaynak olduğundan dolayı spiral, kaynak ateşi bir yandan bunalıyoruz, bu aralar sıcak olduğundan dolayı.

"Buz gibi suyun altına girdim"

Karşıda Ömer arkadaşımın mermer dükkanı var. Oraya gitmiştik. Orada da santrafüj yerden çıktığı için su çok soğuk, buz gibi. Kendimi tutamadım çok bunalmıştım. Açtım santrifüjü altına girdim.

"Bu kez de üşüdüm"