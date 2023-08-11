İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir kadının hayalleri 18 yıl sonra gerçekleşti...

Alpaslan köyünde dünya evine giren Sedef ve Berkay Ocak çiftinin düğünlerinde adeta çifte düğün yaşandı.

18 yıl önce aynı yastığa baş koyan 2 çocuk sahibi Mihriban ve 45 yaşındaki Engin Özkan çifti, evlilik teklifi olmadan evlenmişlerdi.

Engin Özkan, evliliklerinin yıl dönümünde eşi Mihriban Özkan’ın haberi olmadan davetliler huzurunda içinde uhde kalan “evlilik teklifini” yaptı.

Ocak çiftinin dansından sonra yere diz çöken Engin Özkan’ı gören Mihriban Özkan eşinin sürpriz teklifiyle karşılaştı. Önce heyecanlandı, sonra da "Evet" cevabını verdi.

18 yıl önce kız istemeye bile kendisinin gidemediğini hatırlatan Engin Özkan, şöyle dedi:

O dönem İstanbul’da özel bir iş yerinde çalışıyordum. Ailem istemeye gitmişti. Ben isteme olayı olduktan 2 gün sonra gelip yüzüğü vermiştim. Evlilik teklifini yine edememiştim. İnanın bana 18 yıl önceden daha heyecanlıydım. 18 yılın birikimi vardı. İçimde bir uhdeydi. Eşime de çok güzel bir sürpriz oldu.