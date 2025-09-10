Amasya'da köyden pazara Esra'nın umut dolu hikayesi

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde yaşayan, liseden mezun olduktan sonra çiftçiliğe yönelen Esra, ailesiyle beraber 8 dekarlık arazide karpuz yetiştirdi.

Hasat sonrası babasıyla birlikte haftada iki gün pazara çıkan genç çiftçi, kilosunu 10 TL’den sattığı karpuzlarıyla kısa sürede tezgahtaki ürünlerini bitiriyor.

"KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

Ürünlerini sebze haline vermek yerine pazarda satmayı tercih ettiklerini belirten Esra, "Karpuzu ucuza vermiyoruz. Pazarda sabit fiyatla satıyoruz. Seneye alanı büyütüp 15 dekar karpuz ekmeyi planlıyoruz." dedi.

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz karpuz vererek onların dualarını aldığını da söyleyen Esra, köydeki gençlere de örnek oluyor.

Bir hayali olduğunu belirten genç çiftçi Esra, Mercedes otomobil almayı istediklerini açıkladı.

Evli ve 5 çocuk babası Osman İnan da, satışlara kavunla devam edip kullandıkları traktörün yerine yenisini almayı düşünen kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

"ONUN TEZGAHI BOŞ KALMAZ"

Müşterilerden Hacer Çöpçü ise "Esra’nın tezgâhı boş kalmaz. Akşama varmadan karpuzlar biter. Güler yüzüyle müşteriyi çoğaltır." diye konuştu.