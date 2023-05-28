Amasya'da sandık başında bekleyen kedi ilgi odağı oldu Amasya'da sandıkların başına geçen kedi, oy kullanmaya gelenlerin ilgi odağı oldu. Ortaya renkli görüntüler çıkarken sandığın başındaki kedinin başını bir süre okşayan vatandaşlardan Serkan Karakuş, “Misafirimize özel ilgi gösterdik” dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gidiyor. Vatandaşlar, sandık başına giderek demokratik haklarını yerine getiriyor. Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde de vatandaşlar, oy kullanmaya sabahın erken saatlerinde gelmeye başladı. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar ise ilginç anlar yaşadı. Vatandaşların oy kullandığı sandığın başına bu sefer kedi geçti. Davetsiz misafir kedi, görenleri güldürdü. Vatandaşlardan kediye özel ilgi Görevlilerin şaşkın bakışları arasında bir süre sandığın yanında duran kedi, daha sonra masanın üstünden aşağı indi. Çevredeki vatandaşların bir süre sevdiği kedi okul binasından ayrıldı. Sandığın başındaki kedinin başını bir süre okşayan vatandaşlardan Serkan Karakuş, “Misafirimize özel ilgi gösterdik” dedi.