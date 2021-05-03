Amasya’da takım kaptanından maç öncesi evlenme teklifi

Karşılaşma öncesi pankart açarak kız arkadaşına evlenme teklifi eden Amasya temsilcisi takım kaptanı, “Evet” cevabını aldı. Çiftin mutlu anlarına çevredekiler alkışlar ile eşlik etti.

Amasya’da 1957 Suluova Hentbolspor ile Tokat Gençlik Spor Kulübü arasında oynanan maçta, sürpriz bir gelişme yaşandı.

1957 Suluova Hentbolspor Kaptanı Mehmet Keskin, karşılaşma öncesi üzerinde kız arkadaşı ile fotoğrafları ve “Gelmesini bilene en güzel deplasman bizim yüreğimiz. Benimle evlenir misin?" yazılı pankartla salona girdi.

Tribünde oturan kız arkadaşı Şeyda Çoban’a dönüp, evlenme teklifi etti.

ALKIŞLAR EŞLİK ETTİ

"Evet" cevabını alması üzerine yanında getirdiği yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı.

Birbirlerine sarılan çiftin mutlu anlarına alkışlar eşlik etti.

Keskin ile özel bir okulda birlikte öğretmenlik yapan Çoban, kısa süreli şaşkınlık yaşadığını söylediği sürprize çok sevindiğini belirtti.

TOKAT TEMSİLCİSİ KAZANDI

Türkiye Deplasmanlı Erkekler Hentbol 1’inci Ligi'nde yer alan iki takımın mücadelesini ise Tokat temsilcisi kazandı.