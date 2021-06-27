Yaşını duyanlar büyük şaşkınlık yaşarken, Şeker Nine 120. doğum gününü sürpriz pastayla kutladı.

Amasya’da yaşayan Şeker Arslan,120 yaşına girdi.

3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 6 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Arslan’ın annesinin de 110 yaşına kadar yaşadığı öğrenildi.

BESLENMESİNE BORÇLU

Annesinin sağlığını doğal gıdalarla beslenmeye özen göstermesine borçlu olduğunu belirten kızı Serap Yüksel, “Tereyağı, bal, peynir sofrasından hep olurdu. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmaz” dedi.

Yüksel, annesinin tek üzüntüsünün torunları henüz evlenmediği için torununun torununu görememek olduğunu söyledi.

Amasyalı Şeker Nine 120'nci yaşını kutladı ViDEO

SALGINDAN KORUNDU

Aynı evde birlikte yaşadığı kızı, damadı ve iki torunu 6 ay önce koronavirüse yakalanan Arslan, salgından etkilenmedi. Hiçbir semptom görülmediği gibi hastanede yapılan testinin negatif çıkmasıyla da herkesi şaşırttı.

























