Amasya'nın yayları İsviçre Alplerine benzetildi Gümüşhacıköy'de bulunan yaylalar, dünyaca ünlü İsviçre Alplerini andıran görüntüsüyle ziyaretçilerin bekliyor. Görsel şölen drone ile kayıt altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye doğa güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor...

Eşsiz güzelliğe ev sahipliği yapan yurtta vatandaşlar birçok noktada doğanın keyfini çıkarıyor.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki yaylalar da hayranlık bıraktı.

Yeşilin tonlarının hakim olduğu yaylar dünyaca ünlü İsviçre Alplerini andıran görüntüsüyle görsel bir şölen sunuyor.

Görsel şölen

Yayla evlerinin ve doğada beslenen canlıların dronla görüntülendiği Kağnıcı ile Alören Yaylaları hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde doğa tutkunlarına serin bir alternatif olarak göz kırpıyor.

"Bitkisi örtüsü gerçekten çok güzel ve görülmeye değer"

Görüntüleri çeken fotoğrafçı Serkan Tekin, “Kağnıcı ve Alören Yaylaları beni çok etkiledi. Ormanlar, bitkisi örtüsü gerçekten çok güzel ve görülmeye değer” dedi.

"Neden gelmediklerini sorgulayacaklar"

Doğa ve fotoğraf tutkunlarını bu manzarayı görmeye davet eden Tekin, “Karadeniz Bölgesi'nin ortasında bulunan ve ulaşımın kolay olduğu bu güzelliklerini görmeliler.

Neden daha önce gelmediklerini bile sorgulayacaklarını düşünüyorum.” diye konuştu.