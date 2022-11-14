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- Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Kasım 2022 BAŞKENT elektrik kesintisi sorgula
Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Kasım 2022 BAŞKENT elektrik kesintisi sorgula
BAŞKENT, kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini paylaştı. Peki Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 14 Kasım Pazartesi Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
- 14.11.2022 - 12:11
Ankara elektrik tedarik şirketlerinden BAŞKENT, kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve duyurusunu yapıyor.
Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
BAŞKENT, 14 Kasım 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını Ankaralı vatandaşlarla paylaştı.
Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
14 Kasım hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?
BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.