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    Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Kasım 2022 BAŞKENT elektrik kesintisi sorgula

    BAŞKENT, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım Perşembe Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 03.11.2022 - 14:31
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    Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Kasım 2022 BAŞKENT elektrik kesintisi sorgula

    Ankara elektrik tedarik şirketlerinden BAŞKENT, kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve duyurusunu yapıyor.

    Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    BAŞKENT, 3 Kasım 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını Ankaralı vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    3 Kasım hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


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