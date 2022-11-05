Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.792
2.55%
BTXN Coin
10.51
3.54%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 5 Kasım 2022 BAŞKENT elektrik kesintisi sorgula

    BAŞKENT, kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini paylaştı. Peki Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 5 Kasım Cumartesi Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 05.11.2022 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 5 Kasım 2022 BAŞKENT elektrik kesintisi sorgula

    Ankara elektrik tedarik şirketlerinden BAŞKENT, kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve duyurusunu yapıyor.

    Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    BAŞKENT, 5 Kasım 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını Ankaralı vatandaşlarla paylaştı.

    Peki,Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    5 Kasım hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    İstanbul Valiliği uyuşturucu verilerini açıkladı
    İç Haber

    İstanbul Valiliği uyuşturucu verilerini açıkladı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Sınav çetesinden PKK'ya yardım
    Gündem

    Sınav çetesinden PKK'ya yardım

    Görüş Bildir