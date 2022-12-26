Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8804
0.22%
Dolar
18.6981
0.10%
Altın
1.081
0.13%
Borsa
5528
1.35%
Bitcoin
319.623
-0.15%
BTXN Coin
6.55
-1.50%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 8 C

    ANKARA SU KESİNTİSİ! 26 Aralık 2022 nerede sular kesilecek? ASKİ ilçe ilçe duyurdu!

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 26 Aralık 2022 ASKİ arıza sorgulama...
    • 26.12.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ANKARA SU KESİNTİSİ! 26 Aralık 2022 nerede sular kesilecek? ASKİ ilçe ilçe duyurdu!

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 26 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesi Bademlik Kümeevleri, Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi civarında 26 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 09:10 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    ANKARA SU KESİNTİSİ! 26 Aralık 2022 nerede sular kesilecek? ASKİ ilçe ilçe duyurdu! #1


    Resmi Gazete bugünün kararları I
    Gündem

    Resmi Gazete bugünün kararları I

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    Cumhuriyet, öğrencilerin camiye götürülmesinden rahatsız oldu
    Gündem

    Cumhuriyet, öğrencilerin camiye götürülmesinden rahatsız oldu

    Görüş Bildir