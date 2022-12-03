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    ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 3 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 03.12.2022 - 08:46
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    ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 3 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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