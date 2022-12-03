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ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 3 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…