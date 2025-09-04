Ankara'da aracında uyuyan sürücü trafiğe neden oldu

Ankara trafiğinde sabah saatlerinde ilginç anlar yaşandı.

Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda bir sürücü, aracının içinde uyuyakaldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ UYANDIRDI

Bir motosiklet sürücüsü, sol şeritte aracının içinde uyuyakaldığını fark ettiği kişiyi uyandırarak durumunun iyi olup olmadığını sordu.

Sürücünün uyanarak yoluna devam etmesi, yaşanması muhtemel olumsuz bir durumun önüne geçti.

"YORGUNLUKTAN UYUYAKALDIM"

Kendisini uyandıran kişiye teşekkür eden sürücü, yorgun olduğu için uyuyakaldığını söyledi.

O anlar motosiklet sürücüsünün araç kamerasına yansıdı.