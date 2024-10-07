Ankara'da evlenen arkadaşına midesiz dedi: Soluğu mahkemede aldı

AA

Ankara'da yaşayan bir genç, arkadaşı M.İ.'ye evlenmeye karar verdiğini söyledi.

M.İ. adlı şahıs ise, "Sen mi­de­siz­sin, na­sıl ev­le­nir­sin, evlenemezsin." şek­lin­de söz­ler kullandı.

Arkadaşından beklemediği bir tepki alan müşteki, M.İ. hakkında suç duyurusunda bulundu.

ARKADAŞINA 'MİDESİZ DEDİ', KENDİNİ MAHKEMEDE BULDU

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenlenen "hakaret" suçu kapsamında hakkında kamu davası açılan sanık M.İ., An­ka­ra 21. As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sanığın atılı suçu işlediği kanaatine vararak 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ceza, ka­mu­ya ya­rar­lı bir işte ça­lış­ma se­çe­nek yap­tı­rı­mına dönüştürüldü.

MAHKUMİYET HÜKMÜ BOZULDU

Söylediği sözlerin hakaret içermediğini ileri süren sanık M.İ., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin mahkumiyet hükmünü bozdu.

YARGITAY 'MİDESİZ' SÖZCÜĞÜNÜ HAKARET SAYMADI

Dairenin kararında, TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun unsurlarının "kişilerin onur, şeref ve say­gın­lı­ğını hedef alarak eylemin ki­şi­yi kü­çük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi" olduğu ifade edildi.

"HAKARET SUÇUNUN YASAL UNSURLARI OLUŞMAMIŞTIR"

Ki­şi­le­re yö­ne­lik her tür­lü ağır eleş­ti­ri veya ra­hat­sız edi­ci söz­le­rin ha­ka­ret suçu bağ­la­mın­da değerlendirilemeyeceğine işaret edilen kararda, şunlara yer verildi:

Söz­le­rin hakaret kabul edilebilmesi için açık­ça, onur, şe­ref ve say­gın­lı­ğı ren­ci­de ede­bi­lecek ni­te­lik­te somut bir fiil veya olgu is­na­dı­nı veya söv­me fi­ili­ni oluş­tur­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Olay günü sa­nı­ğın söy­le­di­ği ka­bul edilen 'Sen mi­de­siz­sin, nasıl ev­le­nir­sin, ev­le­ne­mez­sin.' şek­lin­de, kaba hi­tap tar­zı ni­te­li­ğin­de­ki sözlerin mu­ha­ta­bın onur, şe­ref ve say­gın­lığını ren­ci­de edi­ci bo­yut­ta olmaması ne­de­niy­le hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.