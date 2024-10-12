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AA & Ensonhaber

Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Yenimahalle Havacılık Kulübü'nün iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Havacılık Federasyonu onaylı Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası, Gölbaşı ilçesinin Gölbek Mahallesi'nde başladı.

Yaklaşık 100 havacılık meraklısının katıldığı bu etkinlikte, katılımcılar el yapımı model uçaklarıyla 5 farklı kategoride yarıştılar. Etkinlik, yarın da devam edecek.

EN GENCİ 9, EN YAŞLISI 65 YAŞINDA

THK Model Uçak ve İnsansız Hava Aracı Okulu Müdürü Mehmet Arslan, serbest motor uçak branşında 50 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve geleneksel olarak her yıl ekim ayında Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası’nı Ankara’da düzenlediklerini ifade etti.

Yarışmada başarı elde eden katılımcıların uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etme fırsatını yakaladığını vurgulayan Arslan, "Yarışmacılarımız arasında 65 yaşında bir katılımcımız var ve hala aktif bir şekilde yarışmalara katılıyor. Ayrıca, 9 yaşında bir yarışmacımız da bulunuyor" şeklinde konuştu.