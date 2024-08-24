İHA
Ankara'da evine yarasa girdiğini gören bir vatandaş, korkarak itfaiyeden yardım istedi.
Evine yarasa girdiğini gören vatandaş, endişeyle telefona sarılarak itfaiye ekiplerini çağırdı.
Ekipler olay yerine gelerek, evin içinde dört dönen yarasayla uzun süre boğuştu.
"EVE GİREN YARASA ORTALIĞI KARIŞTIRDI"
Pencerelerin açılmasına ve müdahalelere rağmen evin içinden çıkmayan yarasa, itfaiye ekiplerine soğuk terler döktürdü.
SON ÇARE ELİNE PASPAS ALDI
En son eline paspas alan bir itfaiye eri, yarasaya müdahale etti.
İtfaiye erinin, evinde yarasa olduğu için paniğe kapılan vatandaşa yardım etmek için gösterdiği caba cep telefonu ile kayda alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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