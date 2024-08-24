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Ankara'da itfaiye erinin yarasa ile mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu

Ankara'da itfaiye erinin yarasa ile mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu Ankara itfaiyesi ekiplerinin, vatandaşın yardım talebi doğrultusunda bir eve giren yarasa ile mücadelesi renkli anların ortaya çıkmasına yol açtı.