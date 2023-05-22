Ankara'da konvoylar denk gelince damatlar karşılıklı oynadı Başkent'te düğün öncesi konvoya çıkan iki gelin aracı, caddede karşılaşınca damatlar araçlardan indi. Ardından çalan oyun havasıyla karşılıklı oynayan iki damat görenleri gülümsetti.

İHA

Bahar aylarının gelmesiyle düğün telaşları başladı.

Genç çiftler, düğün törenlerinin öncesinde geleneksel konvoylarla mutlu günlerinin tadını çıkarıyor.

Süslenen gelin arabaları, kornolar eşliğinde caddelerde konvoy düzenliyor.

Gelin arabaları konvoyda karşılaştı

Bu konvoylarda da zaman zaman renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Başkent Ankara'da gündüz saatlerinde yapılan iki konvoy, caddede denk geldi. Bunun üzerine ısrar üzerinde araçlardan inen damatlar, karşılıklı oynamaya başladı.

Gündem oldu

O anlar çevredekiler tarafından merakla izlendi.

Saniye saniye kaydedilen görüntüler sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.