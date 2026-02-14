Ankara’da Sevgililer Günü hareketliliği: Orkide ve kelebek buketler öne çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başkentte çiçekçi esnafı, Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı gül başta olmak üzere orkide, kazablanka, nergis, şebboy ve şakayık gibi pek çok çiçek, sevdiklerine hediye edilmek üzere vitrinlerdeki yerini aldı.

Son dönemde alternatif arayışında olanlar için hazırlanan “kelebek buketler” ise dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor.

"KELEBEK BUKETLER REVAÇTA"

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, esnafın hem ithal hem de yerli üretimle hazırlıklarını tamamladığını belirterek, herkesin bütçesine uygun çiçeğin bulunduğunu söyledi.

Gülün aşkın sembolü olması nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Çimen, orkide ve saksı çiçeklerine de talebin arttığını kaydetti. Çimen, “Kelebek buketlerimiz bu dönemde revaçta olan ürünlerimizden. Daha kalıcı olması bakımından da tercih edilebiliyor” dedi.

FİYAT ARALIĞI 150 İLE 1000 LİRA ARASINDA

Çimen’in verdiği bilgiye göre, kelebek buketler 500 ile 1000 lira arasında satışa sunulurken, güller ise 150 ile 300 lira arasında alıcı buluyor. Özel gün nedeniyle fiyat artışı yapılmadığını vurgulayan Çimen, her renk gülün farklı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Buna göre;

Kırmızı gül “aşkı”,

Beyaz gül “saf duyguları”,

Sarı gül “sıcak sevgiyi”,

Pembe gül ise “gönlüm sende” mesajını ifade ediyor.

Vatandaşlara çiçeği doğrudan çiçekçiden almaları tavsiyesinde bulunan Çimen, esnaftan alınan ürünlerin daha kaliteli ve dayanıklı olduğunu sözlerine ekledi.