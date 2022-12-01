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- Ankara'da su kesintisi olan ilçeler! 1 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara'da su kesintisi olan ilçeler! 1 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 1 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 01.12.2022 - 10:23
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 30 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Sadık Ekiz Caddesi civarında 1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 08:30 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Gölbaşı Mahallesi Hacılar, HacıHasan ve Ballıkpınar mahallelerinin bir kısmında 1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 09:00 15:00 arasında planlı su kesintisi yapılır.
ASKİ ARIZA SORGULAMA