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Ankara'da su kesintisi yaşayacak bölgeler! 30 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da su kesintisi yaşayacak bölgeler! 30 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 30 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…