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    Ankara'da su kesintisi yaşayacak bölgeler! 30 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 30 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 30.11.2022 - 10:13
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    Ankara'da su kesintisi yaşayacak bölgeler! 30 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 30 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Gölbaşı İlçesi Bezirhane Mahallesi, Bağiçi Mahallesi ve Mahmatlı Mahallesinde 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 08:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara da su kesintisi yaşayacak bölgeler! 30 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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