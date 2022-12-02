Petrol
87.44
0.64%
Euro
19.6059
-0.05%
Dolar
18.6374
0.02%
Altın
1.079
-0.06%
Borsa
5038
-0.17%
Bitcoin
321.122
-0.69%
BTXN Coin
5.50
-1.78%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Ankara'da su kesintisi yaşayacak ilçeler! 2 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 2 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 02.12.2022 - 10:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da su kesintisi yaşayacak ilçeler! 2 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 2 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Gölbaşı İlçesi Tepeyurt ve Kırıklı Mahallelerinde 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 08:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 279, 283, 281, 319, 316, 281/1, 321, 320 sokaklarında 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 09:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Abdülhamit Caddesi ve Hacıkara Mahallesi’nin bir kısmında 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 08:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Ankara da su kesintisi yaşayacak ilçeler! 2 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Ankara'da üçlü zirve! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahminler!
    Gündem

    Ankara'da üçlü zirve! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahminler!

    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı
    İç Haber

    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı

    Görüş Bildir