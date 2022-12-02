Ankara'da su kesintisi yaşayacak ilçeler! 2 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 2 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 2 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Gölbaşı İlçesi Tepeyurt ve Kırıklı Mahallelerinde 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 08:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 279, 283, 281, 319, 316, 281/1, 321, 320 sokaklarında 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 09:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Abdülhamit Caddesi ve Hacıkara Mahallesi’nin bir kısmında 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 08:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.



