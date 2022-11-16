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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 16 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 16 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 16.11.2022 - 09:02
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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 16 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 16 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Akyurt İlçesi Saracalar Mahallesi Anakara Caddesi Çubuk Yolu, Melihşah Mahallesi, Yenice Mahallesi bölgelerinde 15 Kasım 2022 Salı günü saat 19:20 ile 16 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Pursaklar İlçesi Mimar Sinan Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Merkez Mahallesi, Tevfik İleri Mahallesi, Fatih Mahallesi bölgelerinde 15 Kasım 2022 Salı günü saat 23:55 ile 16 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 16 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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