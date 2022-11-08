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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 8 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 8 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 08.11.2022 - 09:20
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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 8 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 8 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    ASKİ’nin sitesinde yer alan su kesintilerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 8 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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