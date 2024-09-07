Ankara'da zararsız dediği tilkinin saldırısına uğradı Kızılcahamam'da doğa fotoğrafçılığı yapan Ömer Melih Demirbaş, bir süredir eliyle beslediği tilki için 'Yaban hayvanları zararsız' dediği anda tilkinin saldırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

İHA

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, 3 ay önce ailesi ile piknik yaptığı esnada bir tilkiyle karşılaştı.

Demirbaş fotoğraflarını çektiği tilki ile bağ kurdu.

3 ay boyunca iki günde bir tilki ile karşılaştığı noktaya tavuk ciğeri getiren Demirbaş, tilkiyi eliyle besliyor.

"3 AYDIR BESLİYORUM, GÖNÜL BAĞIMIZ OLUŞTU"

Demirbaş “Bu tilkiyi 3 aydır besliyorum. Onunla güzel bir anda tanıştım. Piknik yaparken yanımıza geldi ve ona bir şeyler verdik. Ondan sonra bir isim taktım ve ertesi gün tekrar geldim. Sonra tekrar tekrar geldim.

Bir gönül bağımız oluştu. Çağırdığım zaman geliyor. Tavuk ciğeri ile besliyorum. Hemen hemen iki günde bir gelmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

BESLEDİĞİ TİLKİ SALDIRDI

Yaptığı işin detaylarını veren Demirbaş, “Yaban hayatındaki hayvanlar aslında zararsız hayvanlar. Siz onlara tehdit olmadığınız sürece” ifadesini kullanan Demirbaş, arkasından gelen tilkinin saldırısına uğradı.

Tilki, Demirbaş’ın gömleğini ısırarak çekmeye çalıştı. Demirbaş ise o anda sakin kalmayı başarsa da neye uğradığını şaşırdı.

O anlar kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)