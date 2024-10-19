Ankaralı berber, dükkanını antikalarla süsledi

DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 40 yıldır berberlik yapan 74 yaşındaki Osman Yurdakul, 15 yıl önce antika pazarlarından plak ve kaset toplamaya başladı. Zamanla eski eşyalara duyduğu ilgi artan Yurdakul, berber dükkanını antika nesnelerle doldurdu.

200'E YAKIN EŞYAYI KEŞFETTİ

Müşterileri, tıraş sırasında plak ve kasetlerin yanı sıra geçmişte kullanılan telefonlardan tablolara, ibriklerden kilimlere ve televizyonlara kadar uzanan 200'e yakın eski eşyayı keşfederek geçmişe nostaljik bir yolculuk yapma fırsatı buluyor. Yurdakul'un dükkanı, sadece bir berber salonu olmanın ötesinde, geçmişe dair bir hazine sunuyor.

MÜŞTERİLERİ DE ESKİ EŞYALARI GETİRİYOR

Osman Yurdakul, dükkanında yeğeniyle birlikte çalışmaya devam ediyor.

Yurdakul, nerede antika veya eski eşya bulurlarsa topladıklarını belirterek, şunları söyledi:

Antika pazarlarına gidiyoruz, oradan güzel şeyler çıkıyor. Bazen müşteriler de getiriyor. Artık iş anlamında eskisi gibi çalışmıyorum ama bu dükkandan asla ayrılamıyorum. Yeğenimle birlikte sabah akşam buradayız. Burası benim için çok değerli; gözlerim eski eşyaları gördükçe içim açılıyor. Müşterilerimiz de nostaljik eşyaları görünce dayanamayıp getiriyorlar. Hiç beklemediğimiz şeyler de çıkıyor, örneğin, kalmayan bir terazi. Toplamaya devam ediyoruz.

"HEPSİ BİRBİRİNDEN KIYMETLİ, AYIRAMIYORUM"

Öncelikle müzik merakından dolayı plak toplamaya başladığını belirten Yurdakul, şu ifadeleri kullandı: