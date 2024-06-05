Ankaralılara müjde: Artık ücretsiz oluyor! Genç yaşlı herkes akın edecek
ensonhaber.com

Ankaralıların heyecanla beklediği haber sonunda geldi.

"Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent" sloganıyla düzenlenecek olan ücretsiz faaliyetleri, 5 Haziran'dan itibaren 17 park ve rekreasyon alanında başlıyor.

Spor yapmak isteyen Ankaralılar, kıyafetlerini hazırlasın çünkü bu etkinlikler her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü 08:30 - 11:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Doğa ile iç içe, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek bu etkinliklerde Ankaralılar hem spor yapacak hem de keyifli vakit geçirecek.

Ücretsiz spor yapılabilecek parklar

-Altınpark-Altındağ

-Kurtuluş Parkı-Çankaya

-Seğmenler Parkı-Çankaya

-Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi-Çubuk

-Göksu Parkı-Etimesgut

-Kelebek Su Parkı-Etimesgut

-Şehit Uzman Çavuş Can İnce Parkı- Etimesgut

-Necmettin Erbakan Parkı-Kahramankazan

-Esertepe Parkı (Esertepe Aile Yaşam Merkezi Önü)- Keçiören

-Şafak Tepe Parkı- Mamak

-GOP Parkı-Sincan

-Harikalar Diyarı Parkı- (3.Kapı Girişi)-Sincan

-Yunus Emre Sevgi Parkı- Sincan

-Cemre Parkı-Yenimahalle

-Erol Kaya Parkı- Yenimahalle

-Vedat Dalokay Parkı- Yenimahalle

-Zeynepcik Parkı- Yenimahalle