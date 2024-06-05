Ankaralılara müjde: Artık ücretsiz oluyor! Genç yaşlı herkes akın edecek

Ankaralıların heyecanla beklediği haber sonunda geldi.
"Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent" sloganıyla düzenlenecek olan ücretsiz spor faaliyetleri, 5 Haziran'dan itibaren 17 park ve rekreasyon alanında başlıyor.
Spor yapmak isteyen Ankaralılar, kıyafetlerini hazırlasın çünkü bu etkinlikler her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü 08:30 - 11:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Doğa ile iç içe, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek bu etkinliklerde Ankaralılar hem spor yapacak hem de keyifli vakit geçirecek.
Ücretsiz spor yapılabilecek parklar
-Altınpark-Altındağ
-Kurtuluş Parkı-Çankaya
-Seğmenler Parkı-Çankaya
-Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi-Çubuk
-Göksu Parkı-Etimesgut
-Kelebek Su Parkı-Etimesgut
-Şehit Uzman Çavuş Can İnce Parkı- Etimesgut
-Necmettin Erbakan Parkı-Kahramankazan
-Esertepe Parkı (Esertepe Aile Yaşam Merkezi Önü)- Keçiören
-Şafak Tepe Parkı- Mamak
-GOP Parkı-Sincan
-Harikalar Diyarı Parkı- (3.Kapı Girişi)-Sincan
-Yunus Emre Sevgi Parkı- Sincan
-Cemre Parkı-Yenimahalle
-Erol Kaya Parkı- Yenimahalle
-Vedat Dalokay Parkı- Yenimahalle
-Zeynepcik Parkı- Yenimahalle