Ankaralılara müjde: Artık ücretsiz oluyor! Genç yaşlı herkes akın edecek Ankaralıların yoğun talepleri karşılık buldu! Bu yaz da ücretsiz olacak parkların listesi paylaşıldı ve Ankaralılar parklara koşmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Ankaralıların heyecanla beklediği haber sonunda geldi.

"Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent" sloganıyla düzenlenecek olan ücretsiz spor faaliyetleri, 5 Haziran'dan itibaren 17 park ve rekreasyon alanında başlıyor.

Spor yapmak isteyen Ankaralılar, kıyafetlerini hazırlasın çünkü bu etkinlikler her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü 08:30 - 11:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Doğa ile iç içe, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek bu etkinliklerde Ankaralılar hem spor yapacak hem de keyifli vakit geçirecek.

Ücretsiz spor yapılabilecek parklar

-Altınpark-Altındağ

-Kurtuluş Parkı-Çankaya

-Seğmenler Parkı-Çankaya

-Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi-Çubuk

-Göksu Parkı-Etimesgut

-Kelebek Su Parkı-Etimesgut

-Şehit Uzman Çavuş Can İnce Parkı- Etimesgut

-Necmettin Erbakan Parkı-Kahramankazan

-Esertepe Parkı (Esertepe Aile Yaşam Merkezi Önü)- Keçiören

-Şafak Tepe Parkı- Mamak

-GOP Parkı-Sincan

-Harikalar Diyarı Parkı- (3.Kapı Girişi)-Sincan

-Yunus Emre Sevgi Parkı- Sincan

-Cemre Parkı-Yenimahalle

-Erol Kaya Parkı- Yenimahalle

-Vedat Dalokay Parkı- Yenimahalle

-Zeynepcik Parkı- Yenimahalle