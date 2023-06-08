Antakya'da enkazda hatıra arayan gurbetçi: Tüm varlığımız gitti Almanya'da yaşayan Recep Adan, çocukluğunun geçtiği anne, baba ve kardeşinin sağ çıktığı 5 katlı apartmanın enkazında ailesiyle bir hatıra aradı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay’da meydana getirdi.

Kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

Hataylılar bazen yıkım çalışmalarını takip ederken, yetişemeyenler ise sonradan kaldırılan enkazın yerinde küçükte olsa bir hatıra arıyor.

45 yıldır Almanya’da yaşayan iş insanı 2 çocuk babası Recep Adan da ailesiyle, babası,annesi ve kardeşinin sağ kurtarıldığı Hatay’a geldi.

Adan, ailesinin depremde Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi’ndeki 5 katlı aile apartmanı yıkıldı.

Yaralı kurtulan ailesini Almanya'ya götürdü

Adan’ın, anne babası ve kardeşi enkazdan hafif yaralı olarak kurtarıldı. Ailesini yakınlarının desteğiyle Almanya’ya tahliye eden Adan, ilk fırsatta ise doğup büyüdüğü baba ocağı Antakya’daki evlerinin adresine geldi.

Adan ve ailesi kaldırılan enkazın yerinde bir anı bulabilmek için büyük çaba sarf etti.

"Belki hatıra buluruz diye bakınıyoruz"

45 yıldır Almanya’da yaşayan 57 yaşındaki Recep Adan, şunları söyledi:

Ailemin Almanya’ya yanımıza gelmelerini sağladık tedavilerine orada devam ediyoruz. Almanya’da bir akrabamız vefat etti, onun defin işlemleri için Türkiye’ye geldik. Bu esnada doğup büyüdüğümüz topraklara geldik. Belki hatıramız veya bir eşyamızı buluruz diye bakınıyoruz. Birkaç resim, banka cüzdanı bir saat bulduk. Onlar bize hatıra kalacak. İleride buralar düzene girerse binamızı buraya dikmek istiyoruz. Yaşlandığımızda emekliliğimizi şehrimizde geçirmek istiyoruz.

"Verilmiş sadakam varmış"

Sık sık memleketi Hatay’a geldiğini ve kentten 5 Şubat’ta ayrıldığını anlatan Adan, şu ifadeleri kullandı:

Bir gün sonrada deprem oldu. Verilmiş sadakam varmış, eğer dönmemiş olsaydım, annem babam vefat etmiş olabilirdi. Çünkü onlar bana yatak odalarını veriyorlar, kendileri salonda yatıyorlardı. Ben döndüğüm için tekrar yatak odalarına geçmişler. Allah’a şükürler olsun, onlar sağ salim kurtuldular. Salon diye bir yer kalmadı, birinci kat yok oldu. Eğer ben geri dönmemiş olsaydım annem babam ev kardeşim vefat etmiş olacaktı. Allah bize onları bağışladı. Bundan sonrası için önümüze bakacağız. Bizim burası anamızın babamızın toprağı buraya geri geleceğiz. Antakyalı hiçbir zaman toprağını terk etmez.

"1 dakika 40 saniyede varlığımız tükendi"

Doğup büyüdüğü, çocukluğunun geçtiği yerleri böyle görmenin çok üzüntü verici olduğunu ifade eden Recep Adan, şunları söyledi: