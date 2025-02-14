Antalya'da 14 Şubat izdihamı: Nikah salonları doldu taştı

İHA

Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü, yoğun bir şekilde başladı.

Restoranlardan çiçekçilere kadar uzanan yoğunluk, nikah salonlarında da aynıydı.

Evlilik tarihini özel kılmak isteyenler, aylar öncesinde randevu olarak 14 Şubat'ta nikah işlemlerini gerçekleştirdi.

NİKAH MERASİMİNDE YÜKSEK ARTIŞ

Kentte nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerde nikah merasimi yapanların sayısı, diğer günlere göre 2 kat arttı.

Konyaaltı ilçesinde günde 5 civarında nikah işlemi gerçekleştirilirken 14 Şubat'a 12 çift randevu aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından da 10 nikah merasimi planlandı. Yaşanan yoğunlukların ardından nikah salonlarındaki merasimler, yarım saat arayla gerçekleştirildi.

SALONLAR DOLDU TAŞTI

Kentte yaşayan yabancılar da nikah merasimi için 14 Şubat'ı tercih etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin nikah salonunda planlanan merasimler, saat 11.00'den itibaren başladı.

İranlı Nayereh Beigmohammadi ile Hakan Bodur'un nikah memurluğunu Mustafa Pilavcu yaptı.

"EVLİLİK TARİHİMİZ ÖZEL BİR GÜN OLDU"

Merasimde 'Mutluluğa evet' diyen çiftler, özel günde evlenmenin mutluluğunu yaşadı. Nayereh Beigmohammadi, nikah için 14 Şubat tarihini özellikle tercih ettiğini söyledi.

Evlilik tarihinin özel olması için Sevgililer Günü'nde nikah yaptıklarını anlatan Nayereh Beigmohammadi, "Sevgililer Günü'nde evlendiğimiz için mutluyum." dedi.

Hakan Bodur ise 14 Şubat için nikah randevusunu 2 hafta önce aldıklarını söyledi. Bu tarihte salonlarda nikah yoğunluğu olduğuna dikkati çeken Bodur, "Evlilik tarihimiz özel bir gün oldu. Bu özel günde evlendiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.