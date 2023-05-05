Antalya'da 3 dakikada acı biber yedi, 5 bin TL kazandı Antalya'da düzenlenen acı biber yarışmasının birincisi Yetkin Tuncer, "Benim kadar yiyen olmaması beni onurlandırıyor. Kumluca’da düzenlenecek olan tüm acı biber yeme yarışmalarına imkanım olduğu sürece katılırım. Katıldığım takdirde de 1'inciliği kimseye kaptırmak istemem" dedi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 24. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde acı biber yeme yarışması düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmaya katılan 15 kişi, birinci olmak için yarıştı.

3 dakikalık süre içerisinde en fazla biberi yemeye çalışan yarışmacılar, renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışma sonunda 260 gram acı biberi yiyen Yetkin Tuncer, yarışmanın 1'incisi oldu. 242 gram ile Semih Akın ikinci, 228 gram ile Hüseyin Yılmaz ise üçüncü oldu.

Yarışmacılardan Sevda Güngör ve Elif Kolukısa’ya da jüri özel hediyesi verildi.

Birinci 5 bin TL aldı

Yarışmanın 1'incisi Yetkin Tuncer’e 5 bin, ikincisi Semih Akın’a 3 bin ve üçüncüsü Hüseyin Yılmaz’a da 2 bin TL ödül verildi.

Ayrıca tüm yarışmacılara Kumluca Belediyesi tarafından 500 TL verildi. Eğlence ve show hedefli yarışmaya katlan Cahit Karataş ve Mehmet Karaya’nın hareketleri de yarışmaya renk kattı.

Elif Kolukısa ise “Önceden acı yiyordum. Antepli olduğum için acı yemeye alışkanım. Benim için zor olmadı. 1'incilik bekliyordum ama kısmet değilmiş.” dedi.

Sevda Güngör, “Acıyı severim. Zor olmadı, kolaydı. İkinci olmayı bekliyordum. Seneye bir daha deneyeceğiz inşallah.” diye konuştu.

"Düzenlenecek olan tüm acı biber yarışmalarına katılırım"

Yarışmanın 1'incisi Yetkin Tuncer de şu sözlere yer verdi:

“Yarışmaya kendime güvenerek girdim. 'Boşa yarışmayın arkadaşlar' dedim. İyi oldu. Güzeldi. Benim kadar yiyen olmaması beni onurlandırıyor.

Kumluca’da düzenlenecek olan tüm acı biber yeme yarışmalarına imkanım olduğu sürece katılırım. Katıldığım takdirde de 1'inciliği kimseye kaptırmak istemem.”

Yarışmanın ikincisi Semih Akın da, “Zor oldu. İlk zamanlar bir şey hissetmiyorsunuz ama sonradan acıyı hissetmeye başlıyorsun” şeklinde konuştu.