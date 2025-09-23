Antalya'da 59 yıllık isim karmaşası, emeklilik hayalini engelledi

Antalya’da yaşayan 59 yaşındaki Ersin Akbaş, doğduğunda nüfus kaydına kız olarak ve Ergün ismiyle yazıldı. Hayatı boyunca farklı kurumlarda yapılan hatalar zinciriyle 5 ayrı isimle anılan Akbaş’ın isim karmaşası, eğitim hayatından askerlik görevine kadar birçok alanda sorun yaşamasına neden oldu.

OKUL VE ASKERLİK DÖNEMİNDE DE YANLIŞLIKLAR DEVAM ETİ

İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, ikinci diplomasında isminin Ergin olarak yazılmasıyla karşılaştı. 1986-1987 yıllarında kendi adıyla 18 ay askerlik yapan Akbaş, 1990’daki seferberlikte ikinci askerliğini ise Ersün ismiyle yaptı.

5 FARKLI İSİMLE HAYATINI SÜRDÜRDÜ

59 yıl boyunca Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve güncel kimliğindeki Ersin Akbaş ismiyle yaşamını sürdüren Akbaş, isim karmaşası nedeniyle sosyal güvenlik ve iş bulma süreçlerinde de sıkıntılar yaşadı. Emeklilik hakkını almak için avukatı aracılığıyla Antalya 9. İş Mahkemesi’ne isim tespit ve sigorta girişleri için dava açtı.

YOK DENİLEN BELGELER, KENDİ ÇABASIYLA BULUNDU

Zonguldak SGK’ya yazılan müzekkereye verilen cevapta, Akbaş’ın annesi yanında çalıştığı döneme dair belge bulunamadığı belirtilmişti. Ancak Akbaş, kendi imkanlarıyla Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi’nden, annesi yanında çalıştığını ve vergi mükellefi olduğunu gösteren belgeyi temin etti. Belgede, 01.05.1992 işe başlama ve 31.12.1997 işi terk tarihi yer alıyordu.

MAHKEME DAVAYI YENİDEN GÖRMEYE BAŞLADI

Akbaş’ın avukatı Nuray Ertem, mahkemenin belgeleri yeni delil olarak kabul ettiğini ve yargılamanın iadesine karar verildiğini açıkladı:

"Mahkeme, ilgili kurumlardan SGK kayıt belgelerinin getirtilmesi için müzekkere yazdı. Bu belgelerle sigortalılığının başlangıç tarihi ve emeklilik hakkı ispat edilecek."

AKBAŞ: "15 YILIM EMEKLİ OLAMADAN GEÇTİ"

Emekliliğinin dolmasına rağmen isim karmaşası yüzünden emekli olamadığını belirten Akbaş, şunları söyledi:

5 ismin içinde sigortayı bulmak için uğraşıyoruz. Belgeleri topladık, avukatım mahkemeye sundu. Cumhurbaşkanlığı’na da yazı yazdık. Şimdi sonucunu bekliyoruz. 59 yaşındayım, emekliliğim doldu. Daha kaç sene yaşayacağımız belli değil. Emekli olabilmek istiyoruz.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Akbaş, isim değişikliği yalnızca Ersün’den Ersin olarak yapılmasına rağmen diğer isimlerin düzeltilmediğini belirterek, “Normalde 15 yıl geçti ama emekli olamıyoruz hâlâ. Benim 15 senem geçti emekli olmadan.” ifadelerini kullandı.