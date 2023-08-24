Antalya'da akreplere kendini sokturuyor: Hayvan sevgim çok fazladır Ormanda kesim işiyle uğraşan adam dağlarda bulduğu akreplere kendini sokturup, tedavinin ise sır olduğunu ileri sürerek, “Bunun sırrını vermem ama hayvan sevgim çok fazladır” dedi.

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İHA

Hayvanlar aleminden ilginç görüntüler gündeme geliyor...

Antalya'nın Serik ilçesinde ise bir adamın hayvanlarla olan ilişkisi hayrete düşürdü.

Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Yumaklar Mevkiinde yaşayan orman kesimiyle uğraşan Cemil Özcan’ın yaptığını görenlerin ağzı açık kaldı.

Kendini sokturdu

Zehirli olduğu ileri sürülen akrepleri üzerinde taşıyan Özcan, bununla da yetinmeyip iki akrebi ağzına alıp kendini sokturdu.

Öte yandan Özkan kendini tedavi ettiğini ifade ederek, "Beni iki defa akrep soktu fakat tedavisini kendim yaptım. Bunu ilmi de bende sır." dedi.

"Ben kendimi soktururum kendimi tedavi ederim"

Doğadaki yırtıcı ve zehirli hayvanlarla anlaşabildiğini ileri süren Cemil Özcan, şunları ifade etti: